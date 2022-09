сегодня



Новое видео BLOODBATH



“Putrefying Corpse”, новое видео группы BLOODBATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Survival Of The Sickest", выпущенного девятого сентября на Napalm Records:



01. Zombie Inferno

02. Putrefying Corpse

03. Dead Parade

04. Malignant Maggot Therapy

05. Carved

06. Born Infernal

07. To Die

08. Affliction Of Extinction

09. Tales Of Melting Flesh

10. Environcide

11. No God Before Me







