BLOODBATH на Napalm Records

BLOODBATH сообщили о подписании контракта с Napalm Records.
«Как раз в тот момент, когда мы собираемся вступить в следующую захватывающую главу Bloodbath, мы рады сообщить, что группа находится в надежных руках нового лейбла. Объединив усилия с могущественным Napalm Records, Bloodbath будут с уверенностью наблюдать за тем, как наш олдскульный дэт-металл продолжает нестись вперёд и ввысь. Да прольётся Напалмовый дождь!»
Состав:
Nick Holmes — вокал;
Anders Nyström — гитара;
Tomas Åkvik — гитара;
Jonas Renkse — бас;
Martin "Axe" Axenrot — барабаны.
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