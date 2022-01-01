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*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 18
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
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Bloodbath

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27 апр 2022 : 		 BLOODBATH на Napalm Records

9 янв 2022 : 		 Барабанщик PARADISE LOST / BODOM AFTER MIDNIGHT исполняет BLOODBATH

14 окт 2021 : 		 BLOODBATH выпустили пиво

28 апр 2019 : 		 Из BLOODBATH уходит гитарист

8 ноя 2018 : 		 Видео с выступления BLOODBATH

19 окт 2018 : 		 Новое видео BLOODBATH

13 сен 2018 : 		 Видео с текстом от BLOODBATH

18 авг 2018 : 		 Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью

4 дек 2017 : 		 BLOODBATH начнут запись альбома в январе

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLOODBATH

21 июн 2015 : 		 Видео с выступления BLOODBATH

19 ноя 2014 : 		 Новый альбом BLOODBATH доступен для прослушивания

15 ноя 2014 : 		 Новое видео BLOODBATH

1 ноя 2014 : 		 Новая песня BLOODBATH

14 окт 2014 : 		 Видео с текстом от BLOODBATH

24 сен 2014 : 		 Новая песня BLOODBATH

16 сен 2014 : 		 Новым вокалистом BLOODBATH стал...

12 сен 2014 : 		 Новый альбом BLOODBATH выйдет в ноябре

31 мар 2013 : 		 Лидер HYPOCRISY не новый вокалист BLOODBATH

13 апр 2012 : 		 Mikael Åkerfeldt ушёл из BLOODBATH

7 ноя 2011 : 		 Участники OPETH, KATATONIA исполнили песни BLOODBATH

25 июн 2011 : 		 Переиздание BLOODBATH выйдет в июне

23 апр 2011 : 		 Фрагмент нового DVD BLOODBATH

14 апр 2011 : 		 Трейлер нового DVD BLOODBATH

3 мар 2011 : 		 DVD BLOODBATH выйдет в апреле

5 июл 2010 : 		 Видео с выступления BLOODBATH
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|||| 27 апр 2022

BLOODBATH на Napalm Records



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BLOODBATH сообщили о подписании контракта с Napalm Records.

«Как раз в тот момент, когда мы собираемся вступить в следующую захватывающую главу Bloodbath, мы рады сообщить, что группа находится в надежных руках нового лейбла. Объединив усилия с могущественным Napalm Records, Bloodbath будут с уверенностью наблюдать за тем, как наш олдскульный дэт-металл продолжает нестись вперёд и ввысь. Да прольётся Напалмовый дождь!»

Состав:

Nick Holmes — вокал;
Anders Nyström — гитара;
Tomas Åkvik — гитара;
Jonas Renkse — бас;
Martin "Axe" Axenrot — барабаны.

BLOODBATH Supergroup Signs Worldwide Contract With Napalm Records; New Music Coming Soon




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