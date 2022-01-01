27 апр 2022



BLOODBATH на Napalm Records



BLOODBATH сообщили о подписании контракта с Napalm Records.



«Как раз в тот момент, когда мы собираемся вступить в следующую захватывающую главу Bloodbath, мы рады сообщить, что группа находится в надежных руках нового лейбла. Объединив усилия с могущественным Napalm Records, Bloodbath будут с уверенностью наблюдать за тем, как наш олдскульный дэт-металл продолжает нестись вперёд и ввысь. Да прольётся Напалмовый дождь!»



Состав:



Nick Holmes — вокал;

Anders Nyström — гитара;

Tomas Åkvik — гитара;

Jonas Renkse — бас;

Martin "Axe" Axenrot — барабаны.







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