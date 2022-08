11 авг 2022



Видео с текстом от BLOODBATH



BLOODBATH выпустят новую работу, получившую название "Survival Of The Sickest", девятого сентября на Napalm Records. За сведение материала отвечал Lawrence Mackrory в Rorysound Studios, эта пластинка станет первой для нового гитариста Tomas'a "Plytet" Åkvik'a.



Трек-лист:



01. Zombie Inferno

02. Putrefying Corpse

03. Dead Parade

04. Malignant Maggot Therapy

05. Carved

06. Born Infernal

07. To Die

08. Affliction Of Extinction

09. Tales Of Melting Flesh

10. Environcide

11. No God Before Me



Видео с текстом к Carved feat. Luc Lemay доступно ниже. http://bloodbath.biz







+6 -2



( 1 ) просмотров: 413