Новая песня WORLD STAGE

"Love You All Over The World", новая песня группы WORLD STAGE, в записи которой принимал участие Jimi Jamison, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Winds Of Change", выпущенного 26 апреля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Winds Of Change" (featuring Danny Chauncey and Don Barnes of .38 Special)

"Without A Bullet Being Fired" (featuring Mike Reno of Loverboy)

"Proof Of Heaven" (featuring Dennis DeYoung)

"Sometimes You Just Want More" (featuring Kevin Chalfant)

"Home Fires" (featuring Toby Hitchcock of Pride of Lions)

"Just For You" (featuring Kevin Cronin of REO Speedwagon)

"The Hand I Was Dealt" (featuring Danny Vaughn of Tyketto)

"Where Eagles Dare" (featuring Lars Safsund and Robert Sall of Work of Art)

"I Will What I Want" (featuring Kelly Keagy of Night Ranger)

"You’re Always There" (featuring Jason Scheff)

"Avalanche" (featuring Gunnar and Matt Nelson)

"Love You All Over The World" (featuring Jimi Jamison)

















просмотров: 116