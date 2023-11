2 ноя 2023



Новое видео JIM PETERIK & WORLD STAGE



"Dangerous Combination", новое видео группы JIM PETERIK & WORLD STAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Roots & Shoots Vol.1", выходящего 12 января на Frontiers Music Srl.



"Dangerous Combination" (feat Kevin Cronin & REO Speedwagon)

"Before Anyone Knows We’re Gone" (feat Colin Peterik)

"Last Dream Home" (feat Don Barnes)

"Forever's The Last Place You Look" (feat Paul Childers)

"Mend Fences" (feat Kelly Keagy)

"As I Am" (feat Ashton Brooke Gill)

"Friends Forever" (feat Jim Peterik and Mark Farner)

"Suddenly" (feat Leslie Hunt)

"I Found Me" (feat Mark Mackay)

"Fire And Water" (feat Lisa McClowry and Mike Mikulskis)

"Fire And Water" (Acoustic Version) Bonus Track Japan







+0 -0



просмотров: 144