“American Dreamer,” новая песня JIM PETERIK & WORLD STAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Roots & Shoots Vol.2", выход которого намечен на девятое августа на Frontiers Music Srl:



"American Dreamer" (feat. Dave Mikulskis)

"Your Own Hero" (feat. Mike Reno with Jim Peterik)

"Stronger Than You Know" (feat. Jim Peterik and Dave Mikulskis)

"All That's Mine To Give" (feat. Toby Hitchcock)

"Been To The Mountain" (feat. Jason Scheff)

"Forever Endeavor" (feat. Jim Peterik with Toby Hitchcock)

"Rise Again" (feat. Kevin Farris)

"We Can Fly" (feat. The Ides Of March with Jim Peterik)

"Love Lives" (feat. Jim Peterik with Cathy Richardson )

"Until" (feat. Neil Donnell)

"Hit Of Freedom" (feat. Sophia Sheth)

"The Road To Forever" (feat. Jim Peterik)







