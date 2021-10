сегодня



Видео с текстом от JIM PETERIK & WORLD STAGE



"A Capella", видео с текстом от группы JIM PETERIK & WORLD STAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tigress: Women Who Rock The World", выходящего пятого ноября.



Трек-лист:



"Tigress" - Kate French - Jennifer Batten - Abigail Stanshmidt (Violin)

"Prom Night In Pontiac" - Chloe Lowery - Anika Nilles (Drums) - Ashley Reeve (Bass)

"A Cappella" - Chez Kane

"Living For The Moment" - Cathy Richardson - Jennifer Batten - Linda Mcdonald (Drums)

"Against The Grain" - Rosa Laricchiuta

"Strong Against The Wind" - Kate French

"Full Moon Crazy" - Cathy Richardson - Jennifer Batten

"Lazarus Heart" - Janet Gardner

"Taller" - Leslie Hunt

"The Best In Us" - Cathy Richarson - Kimi Hayes

"Dear Life" - Lindsay Kent – Sina (Drums)

"Walk Like Royalty" - Kimi Hayes - Nile Brosh (Guitar)

"Music In The Aire" - Chloe Lowery

"Sin To Believe A Lie" - Cathy Richardson - Madden Klas (Drums)

"Stronger At The Broken Places" - Marine Lacoste - Jennifer Batten - Linda Mcdonald (Drums)

"Brave Is Beautiful" - Leslie Hunt - Mindi Abair (Sax And Harmony Vocal)



Состав:



+ Ed Breckenfeld - Drums: Tigress, Music In The Aire, Brave Is Beautiful, Against The Grain, Full Moon Crazy, Taller, Lazarus Heart, A Cappella

+ Mike Aquino - Additional Guitar: Prom Night In Pontiac, Dear Life, Taller, Lazarus Heart, A Cappella, Against The Grain

+ Joel Hoekstra - Additional Guitar: Strong Against The Wind, Music In The Aire, Sin To Believe A Lie

+ Colin Peterik - Drums: The Best In Us

+ Scott May - B3: Stronger At The Broken Places

+ Tom Yankton - Additional Guitar: Full Moon Crazy

+ Christian Cullen - Orchestration And Sound Design: Tigress

+ Jim Peterik - Guitars, Backing Vocals, Additional Instruments: Against The Grain - Bass, Full Moon Crazy - Additional Guitar, Dear Life - Bass Synth And Bass Guitar, The Best In Us - Bass, Lazarus Heart - Mellotron







+0 -0



просмотров: 103