6 май 2019



Лидер APRIL WINE получил награду



На проходившей пятого мая 31 церемонии East Coast Music Awards в Charlottetown, Prince Edward Island, лидер APRIL WINE Myles Goodwyn c Myles Goodwyn & Friends Of The Blues получили награду Blues Recording of the Year а Kilmore’s Call Of The Void — Loud Recording Of The Year.









