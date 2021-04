сегодня



Лидер APRIL WINE выпускает альбом



Лидер группы APRIL WINE MYLES GOODWYN летом этого года выпустит новую работу, в записи которой также принимали Bruce Dixon (Oakley Band, Rita MacNeil, Roch Voisine) и Jim Henman. Первый трек из этого релиза, “Will the Last Voice I Hear Be an Angel?”, доступен для прослушивания ниже.







