Лидер ANNIHILATOR почтил память вокалиста APRIL WINE



JEFF WATERS опубликовал следующее сообщение:



«Только что узнал... покойся с миром, Майлс. Я не был знаком с этим легендарным музыкантом, но наконец-то смог поговорить с ним в августе 2020 года. Я следил за всем, что он и April Wine когда-либо делали, после того, как увидел их в "Ottawa Ex", будучи ребенком.



"Nature Of The Beast" и "Harder, Faster" — две мои любимые пластинки. Обожаю уникальный голос, потрясающие гармонии (гитара и голос!), тройную гитарную атаку, мощные ударные, невероятное исполнение песен, потрясающее качество продюсирования (использование эффектов задержки в "Roller": новаторский подход)... Зацените их, если еще не слышали.



Я имел честь поболтать о наших общих делах, таких как работа с Ральфом Мерфи, запись альбомов в Le Studio и т.д... Я поблагодарил его и его товарищей за вдохновение, которое они мне подарили, а также за то, что мне понравилась его книга!



Он спросил: "Ты читал ее??" Я ответил "да", быстро сделал селфи, пока разговаривал с ним по телефону, и отправил его в свой fbook 🙂 (вот эта фотография!).



Rip, канадская легенда. Спасибо, Майлс, за воспоминания и музыкальные основы... и рад, что APRIL WINE все еще играют!»







