3 янв 2023



Основатель APRIL WINE завязывает с турами



Основатель APRIL WINE, гитарист, вокалист и продюсер Myles Goodwyn сообщил о том, что прекращает гастрольную деятельность:



«У меня была долгая карьера, счастливая и насыщенная. Я повидал многое в мире и благодарен за постоянную поддержку радио и наших поклонников по всему миру, но в последние годы гастроли даются очень тяжело из-за моего диабета, а здоровье для меня превыше всего, поэтому, к сожалению, мои гастрольные дни официально закончились»







+1 -0



просмотров: 421

