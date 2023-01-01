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3 янв 2023
Основатель APRIL WINE завязывает с турами
Основатель APRIL WINE, гитарист, вокалист и продюсер Myles Goodwyn сообщил о том, что прекращает гастрольную деятельность:
«У меня была долгая карьера, счастливая и насыщенная. Я повидал многое в мире и благодарен за постоянную поддержку радио и наших поклонников по всему миру, но в последние годы гастроли даются очень тяжело из-за моего диабета, а здоровье для меня превыше всего, поэтому, к сожалению, мои гастрольные дни официально закончились»
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