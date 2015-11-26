Обложка и трек-лист нового альбома NOCTURNAL BREED
NOCTURNAL BREED опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "We Only Came For The Violence", выход которого намечен на 28 июня на Folter Records.
Трек-лист:
"Iron Winter (Intro)"
"Choke On Blood"
"Nekrohagel"
"We Only Came For The Violence"
"Frozen To The Cross"
"Desecrator"
"Cannibalized By Fear (Intro)"
"Sharks Of The Wehrmacht"
"Limbs Of Gehenna"
"War-Metal Engine"
"Can't Hold Back The Night"
"Bless The Whore"
"A Million Miles Of Trench"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).