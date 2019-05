сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома NOCTURNAL BREED



NOCTURNAL BREED опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "We Only Came For The Violence", выход которого намечен на 28 июня на Folter Records.



Трек-лист:



"Iron Winter (Intro)"

"Choke On Blood"

"Nekrohagel"

"We Only Came For The Violence"

"Frozen To The Cross"

"Desecrator"

"Cannibalized By Fear (Intro)"

"Sharks Of The Wehrmacht"

"Limbs Of Gehenna"

"War-Metal Engine"

"Can't Hold Back The Night"

"Bless The Whore"

"A Million Miles Of Trench"











