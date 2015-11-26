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Nocturnal Breed

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12 май 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NOCTURNAL BREED

5 сен 2017 : 		 NOCTURNAL BREED на Folter Records

15 апр 2014 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED доступен для прослушивания

18 фев 2014 : 		 Новая песня NOCTURNAL BREED

21 янв 2014 : 		 Новая песня NOCTURNAL BREED

23 дек 2013 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED выйдет в марте

29 ноя 2013 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED выйдет в феврале

15 дек 2010 : 		 NOCTURNAL BREED покинул гитарист

29 июн 2007 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом доступен для прослушивания

13 июн 2007 : 		 NOCTURNAL BREED две новые песни в сети

2 янв 2007 : 		 NOCTURNAL BREED: Новые песни в онлайне

1 июл 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: Конкурс для творчески настроенных фэнов

15 июн 2006 : 		 NOCTURNAL BREED ушли с Painkiller Records

30 мар 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом отсрочен

9 фев 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом и мини-тур

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Обложка и трек-лист нового альбома NOCTURNAL BREED



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NOCTURNAL BREED опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "We Only Came For The Violence", выход которого намечен на 28 июня на Folter Records.

Трек-лист:

"Iron Winter (Intro)"
"Choke On Blood"
"Nekrohagel"
"We Only Came For The Violence"
"Frozen To The Cross"
"Desecrator"
"Cannibalized By Fear (Intro)"
"Sharks Of The Wehrmacht"
"Limbs Of Gehenna"
"War-Metal Engine"
"Can't Hold Back The Night"
"Bless The Whore"
"A Million Miles Of Trench"

NOCTURNAL BREED Share Cover Art, Tracklisting Of We Only Came For The Violence




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