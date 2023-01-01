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*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 31
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Nocturnal Breed

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15 июн 2023 : 		 Видео с текстом от NOCTURNAL BREED

22 апр 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NOCTURNAL BREED

1 апр 2022 : 		 NOCTURNAL BREED нашли лейбл

12 май 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NOCTURNAL BREED

5 сен 2017 : 		 NOCTURNAL BREED на Folter Records

15 апр 2014 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED доступен для прослушивания

18 фев 2014 : 		 Новая песня NOCTURNAL BREED

21 янв 2014 : 		 Новая песня NOCTURNAL BREED

23 дек 2013 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED выйдет в марте

29 ноя 2013 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED выйдет в феврале

15 дек 2010 : 		 NOCTURNAL BREED покинул гитарист

29 июн 2007 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом доступен для прослушивания

13 июн 2007 : 		 NOCTURNAL BREED две новые песни в сети

2 янв 2007 : 		 NOCTURNAL BREED: Новые песни в онлайне

1 июл 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: Конкурс для творчески настроенных фэнов

15 июн 2006 : 		 NOCTURNAL BREED ушли с Painkiller Records

30 мар 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом отсрочен

9 фев 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом и мини-тур
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Видео с текстом от NOCTURNAL BREED



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"Thrash Metal Hate Saw (The Last Act of Terror)", официальное видео с текстом от NOCTURNAL BREED, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Carry the Beast”.




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