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Новая песня BLUT AUS NORD
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Новое видео SLIPKNOT
37
Новая песня BLUT AUS NORD
31
DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!»
19
SLIPKNOT расстались с клавишником
16
Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ...
14
все новости группы
Nocturnal Breed
Норвегия
Thrash Metal
http://www.nocturnalbreed.no
Myspace:
http://www.myspace.com/nocturnalbreed
Facebook:
https://www.facebook.com/Thrashiac777NocturnalBreed
15 июн 2023
:
Видео с текстом от NOCTURNAL BREED
22 апр 2023
:
Обложка и трек-лист нового альбома NOCTURNAL BREED
1 апр 2022
:
NOCTURNAL BREED нашли лейбл
12 май 2019
:
Обложка и трек-лист нового альбома NOCTURNAL BREED
5 сен 2017
:
NOCTURNAL BREED на Folter Records
15 апр 2014
:
Новый альбом NOCTURNAL BREED доступен для прослушивания
18 фев 2014
:
Новая песня NOCTURNAL BREED
21 янв 2014
:
Новая песня NOCTURNAL BREED
23 дек 2013
:
Новый альбом NOCTURNAL BREED выйдет в марте
29 ноя 2013
:
Новый альбом NOCTURNAL BREED выйдет в феврале
15 дек 2010
:
NOCTURNAL BREED покинул гитарист
29 июн 2007
:
NOCTURNAL BREED: новый альбом доступен для прослушивания
13 июн 2007
:
NOCTURNAL BREED две новые песни в сети
2 янв 2007
:
NOCTURNAL BREED: Новые песни в онлайне
1 июл 2006
:
NOCTURNAL BREED: Конкурс для творчески настроенных фэнов
15 июн 2006
:
NOCTURNAL BREED ушли с Painkiller Records
30 мар 2006
:
NOCTURNAL BREED: новый альбом отсрочен
9 фев 2006
:
NOCTURNAL BREED: новый альбом и мини-тур
сегодня
Видео с текстом от NOCTURNAL BREED
"Thrash Metal Hate Saw (The Last Act of Terror)", официальное видео с текстом от NOCTURNAL BREED, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Carry the Beast”.
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Репортажи
Конкурсы
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Сообщений нет