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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 16
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Nocturnal Breed

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1 апр 2022 : 		 NOCTURNAL BREED нашли лейбл

12 май 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NOCTURNAL BREED

5 сен 2017 : 		 NOCTURNAL BREED на Folter Records

15 апр 2014 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED доступен для прослушивания

18 фев 2014 : 		 Новая песня NOCTURNAL BREED

21 янв 2014 : 		 Новая песня NOCTURNAL BREED

23 дек 2013 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED выйдет в марте

29 ноя 2013 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED выйдет в феврале

15 дек 2010 : 		 NOCTURNAL BREED покинул гитарист

29 июн 2007 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом доступен для прослушивания

13 июн 2007 : 		 NOCTURNAL BREED две новые песни в сети

2 янв 2007 : 		 NOCTURNAL BREED: Новые песни в онлайне

1 июл 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: Конкурс для творчески настроенных фэнов

15 июн 2006 : 		 NOCTURNAL BREED ушли с Painkiller Records

30 мар 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом отсрочен

9 фев 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом и мини-тур
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|||| сегодня

NOCTURNAL BREED нашли лейбл



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NOCTURNAL BREED сообщили о том, что заключили контракт с Dark Essence Records.



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