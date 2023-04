сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома NOCTURNAL BREED



NOCTURNAL BREED опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Carry the Beast", выход которого намечен на 23 июня:



Carry the Beast

Thrash Metal Hate Saw (The Last Act of Terror)

Knights of Denim

Salt the Wounds

Atomic Cruiser

Raise the Flag…And the Hordes will Follow

Nosferata

Lady Vampire

I Ain’t Marching Anymore

I Felt Nothing (CD bonus track)

Trench Fever (CD bonus track)

Blitzhammer (CD bonus track) http://www.nocturnalbreed.no







+0 -0



просмотров: 197