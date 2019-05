сегодня



Видео с текстом от THE ABSENCE



"Walking Shadows", новое видео с текстом от группы THE ABSENCE, доступно для просмотра ниже. Это ранее не выпускавшийся трек, который был записан во время сессий для прошлогоднего альбома "A Gift For The Obsessed".













