сегодня



THE ABSENCE расстались с басистом



THE ABSENCE сообщили об уходе басиста Mike Leon (Soulfly, Cavalera Conspiracy, ex-Havok) после 15 лет нахождения в группе.



«Мой уход из THE ABSENCE можно назвать чем угодно, но только не дружеским. Если быть до конца честным, мне, наверное, лучше не тратить время на тонущий корабль. Я потратил бесчисленное количество часов, денег и времени вдали от своих близких, пытаясь работать над тем, что я считал общей целью с THE ABSENCE, но, как оказалось, я ошибался, думая, что кто-то в этой группе был на одной волне. Я собираюсь продолжать фокусироваться на работе с Soulfly, Cavalera Conspiracy, стриминге на Twitch и других предстоящих музыкальных проектах».







