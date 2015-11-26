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The Absence

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30 авг 2021 : 		 Новое видео THE ABSENCE

25 июн 2021 : 		 Видео с текстом от THE ABSENCE

2 июн 2021 : 		 Новое видео THE ABSENCE

19 май 2021 : 		 Новое видео THE ABSENCE

5 май 2021 : 		 Обучающее видео от THE ABSENCE

1 апр 2021 : 		 Новое видео THE ABSENCE

19 июл 2020 : 		 THE ABSENCE завершили запись

19 май 2019 : 		 Кавер-версия BAD RELIGION от THE ABSENCE

11 май 2019 : 		 Видео с текстом от THE ABSENCE

17 июн 2018 : 		 Видео с текстом от THE ABSENCE

15 мар 2018 : 		 Новое видео THE ABSENCE

21 янв 2018 : 		 Новое видео THE ABSENCE

4 окт 2017 : 		 THE ABSENCE на M-THEORY AUDIO

25 июл 2016 : 		 Новая песня THE ABSENCE

18 май 2013 : 		 THE ABSENCE выпустят новый сингл

23 янв 2013 : 		 Гитарист SCAR SYMMETRY в THE ABSENCE

27 сен 2010 : 		 Новое видео THE ABSENCE

29 июл 2010 : 		 Новая песня THE ABSENCE

22 июл 2010 : 		 Новый альбом THE ABSENCE выйдет в сентябре

2 май 2010 : 		 Барабанщик THE ABSENCE попал в аварию

26 ноя 2009 : 		 Название нового альбома THE ABSENCE

28 окт 2009 : 		 THE ABSENCE отправятся в студию на следующей неделе

27 фев 2008 : 		 THE ABSENCE представили нового барабанщика

27 июн 2007 : 		 THE ABSENCE разместили новую песню в сети

7 мар 2007 : 		 Экс-басист DEATH примет участие в записи нового альбома THE ABSENCE
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|||| сегодня

THE ABSENCE расстались с басистом



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THE ABSENCE сообщили об уходе басиста Mike Leon (Soulfly, Cavalera Conspiracy, ex-Havok) после 15 лет нахождения в группе.

«Мой уход из THE ABSENCE можно назвать чем угодно, но только не дружеским. Если быть до конца честным, мне, наверное, лучше не тратить время на тонущий корабль. Я потратил бесчисленное количество часов, денег и времени вдали от своих близких, пытаясь работать над тем, что я считал общей целью с THE ABSENCE, но, как оказалось, я ошибался, думая, что кто-то в этой группе был на одной волне. Я собираюсь продолжать фокусироваться на работе с Soulfly, Cavalera Conspiracy, стриминге на Twitch и других предстоящих музыкальных проектах».

THE ABSENCE Part Ways With Bassist MIKE LEON - "My Departure Is Anything But Amicable"



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