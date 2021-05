сегодня



Обучающее видео от THE ABSENCE



THE ABSENCE опубликовали видео, в котором гитарист коллектива, Taylor Nordberg, исполняет композицию “Choirs Of Sickness”, включённую в альбом "Coffinized", выходящий двадцать пятого июня на M-Theory Audio.



Трек-лист:



"Coffinized"

"Future Terminal"

"Choirs Of Sickness"

"Radiant Devestation"

"Cathedral Dawn"

"Black Providence"

"Discordia"

"Treacherous"

"This Consuming Nocturne"

"Aperture Expands"

"Faith in Uncreation"







