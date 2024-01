сегодня



Новое видео THE ABSENCE



"The Silent Eye", новое видео группы THE ABSENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Absence, выходящего в марте:



"Communion Carbonized"

"The Silent Eye"

"Vagrant Death"

"Planetary Mortuary"

"Surface Of A Dead World"

"Grieving Winds"

"Fleshwalker"

"Escape Artist"

"Breeding Hysterics"







