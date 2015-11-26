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Кавер-версия AC/DC от MOTOR SISTER



Группа MOTOR SISTER, в состав которой входят гитарист Scott Ian (ANTHRAX), его жена Pearl Aday (дочка Meat'a Loaf'a), барабанщик John Tempesta (сейчас в THE CULT, ранее в EXODUS, TESTAMENT, WHITE ZOMBIE, HELMET и других), басист Joey Vera (сейчас в ARMORED SAINT и FATES WARNING, недолго находившийся в ANTHRAX), гитарист/вокалист MOTHER SUPERIOR Jim Wilson и басист Daniel Lanois, опубликовала карантинное видео на кавер-версию композиции AC/DC "Girls Got Rhythm".













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