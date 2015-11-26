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Motor Sister

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16 июн 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от MOTOR SISTER

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10 мар 2020 : 		 Новый альбом MOTOR SISTER выйдет в этом году

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8 янв 2015 : 		 Музыканты ANTHRAX, FATES WARNING, THE CULT в MOTOR SISTER
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Кавер-версия AC/DC от MOTOR SISTER



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Группа MOTOR SISTER, в состав которой входят гитарист Scott Ian (ANTHRAX), его жена Pearl Aday (дочка Meat'a Loaf'a), барабанщик John Tempesta (сейчас в THE CULT, ранее в EXODUS, TESTAMENT, WHITE ZOMBIE, HELMET и других), басист Joey Vera (сейчас в ARMORED SAINT и FATES WARNING, недолго находившийся в ANTHRAX), гитарист/вокалист MOTHER SUPERIOR Jim Wilson и басист Daniel Lanois, опубликовала карантинное видео на кавер-версию композиции AC/DC "Girls Got Rhythm".

MOTOR SISTER Feat. ANTHRAX, FATES WARNING, Ex-WHITE ZOMBIE Members: Cover Of AC/DC's 'Girls Got Rhythm' Available





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