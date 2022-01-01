×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH...
24
Новое видео MEGADETH
23
Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!»
22
Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию
19
Гитарист SLAYER — о своём новом проекте
11
Новое видео SLIPKNOT
10
MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале клас...
10
ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA
9
Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки»
9
DAVID LEE ROTH ответил на обвинения в неуважении фанатов AC/...
8
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH...
24
Новое видео MEGADETH
23
Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!»
22
Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию
19
Гитарист SLAYER — о своём новом проекте
11
все новости группы
Motor Sister
США
Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/motorsister
24 июл 2022
:
Новый альбом MOTOR SISTER доступен для прослушивания
6 май 2022
:
Новое видео MOTOR SISTER
15 апр 2022
:
Новое видео MOTOR SISTER
10 мар 2022
:
Новое видео MOTOR SISTER
27 июн 2021
:
MOTOR SISTER завершили работу над альбомом
30 сен 2020
:
Видео полного выступления MOTOR SISTER
16 июн 2020
:
Кавер-версия AC/DC от MOTOR SISTER
16 апр 2020
:
MOTOR SISTER почтили память Джона Прайна
10 мар 2020
:
Новый альбом MOTOR SISTER выйдет в этом году
17 авг 2018
:
MOTOR SISTER работают над альбомом
22 сен 2015
:
Видео с текстом от MOTOR SISTER
28 июн 2015
:
Видео с выступления MOTOR SISTER
25 июн 2015
:
Новое видео MOTOR SISTER
23 мар 2015
:
Видео с выступления MOTOR SISTER
11 мар 2015
:
Новое видео MOTOR SISTER
20 фев 2015
:
Видео с выступления MOTOR SISTER
11 фев 2015
:
Новое видео MOTOR SISTER
8 янв 2015
:
Музыканты ANTHRAX, FATES WARNING, THE CULT в MOTOR SISTER
сегодня
Новый альбом MOTOR SISTER доступен для прослушивания
Get Off, новый альбом MOTOR SISTER, доступен для прослушивания ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 263
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет