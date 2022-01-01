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*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Новое видео MEGADETH 23
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
[= ||| все новости группы



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Motor Sister

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24 июл 2022 : 		 Новый альбом MOTOR SISTER доступен для прослушивания

6 май 2022 : 		 Новое видео MOTOR SISTER

15 апр 2022 : 		 Новое видео MOTOR SISTER

10 мар 2022 : 		 Новое видео MOTOR SISTER

27 июн 2021 : 		 MOTOR SISTER завершили работу над альбомом

30 сен 2020 : 		 Видео полного выступления MOTOR SISTER

16 июн 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от MOTOR SISTER

16 апр 2020 : 		 MOTOR SISTER почтили память Джона Прайна

10 мар 2020 : 		 Новый альбом MOTOR SISTER выйдет в этом году

17 авг 2018 : 		 MOTOR SISTER работают над альбомом

22 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MOTOR SISTER

28 июн 2015 : 		 Видео с выступления MOTOR SISTER

25 июн 2015 : 		 Новое видео MOTOR SISTER

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления MOTOR SISTER

11 мар 2015 : 		 Новое видео MOTOR SISTER

20 фев 2015 : 		 Видео с выступления MOTOR SISTER

11 фев 2015 : 		 Новое видео MOTOR SISTER

8 янв 2015 : 		 Музыканты ANTHRAX, FATES WARNING, THE CULT в MOTOR SISTER
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Новый альбом MOTOR SISTER доступен для прослушивания



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Get Off, новый альбом MOTOR SISTER, доступен для прослушивания ниже.




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