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Motor Sister

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30 сен 2020 : 		 Видео полного выступления MOTOR SISTER

16 июн 2020 : 		 Кавер-версия AC/DC от MOTOR SISTER

16 апр 2020 : 		 MOTOR SISTER почтили память Джона Прайна

10 мар 2020 : 		 Новый альбом MOTOR SISTER выйдет в этом году

17 авг 2018 : 		 MOTOR SISTER работают над альбомом

22 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MOTOR SISTER

28 июн 2015 : 		 Видео с выступления MOTOR SISTER

25 июн 2015 : 		 Новое видео MOTOR SISTER

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления MOTOR SISTER

11 мар 2015 : 		 Новое видео MOTOR SISTER

20 фев 2015 : 		 Видео с выступления MOTOR SISTER

11 фев 2015 : 		 Новое видео MOTOR SISTER

8 янв 2015 : 		 Музыканты ANTHRAX, FATES WARNING, THE CULT в MOTOR SISTER
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Видео полного выступления MOTOR SISTER



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Видео полного выступления группы MOTOR SISTER, в состав которой входят гитарист Scott Ian (ANTHRAX), его жена Pearl Aday (дочка Meat'a Loaf'a), барабанщик John Tempesta (сейчас в THE CULT, ранее в EXODUS, TESTAMENT, WHITE ZOMBIE, HELMET и других), басист Joey Vera (сейчас в ARMORED SAINT и FATES WARNING, недолго находившийся в ANTHRAX), гитарист/вокалист MOTHER SUPERIOR Jim Wilson и басист Daniel Lanois, состоявшегося в рамках виртуального Wacken Open Air 2020 и записанного на сцене легендарного Whisky a Go Go, доступно ниже.

Сет-лист:

"A Hole"
"Beg Borrow Steal"
"Little Motor Sister"
"Can't Get High Enough"
"Coming For You"
"This Song Reminds Me Of You"
"Sooner Or Later"
"Pretty In The Morning"
"Fool Around"
"Right There Just Like That"
"Fork In The Road"
"Rolling Boy Blues"
"Devil Wind"

MOTOR SISTER Featuring SCOTT IAN, JOEY VERA, JOHN TEMPESTA - Live At Wacken World Wide 2020 Full Show Streaming



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