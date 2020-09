сегодня



Видео полного выступления MOTOR SISTER



Видео полного выступления группы MOTOR SISTER, в состав которой входят гитарист Scott Ian (ANTHRAX), его жена Pearl Aday (дочка Meat'a Loaf'a), барабанщик John Tempesta (сейчас в THE CULT, ранее в EXODUS, TESTAMENT, WHITE ZOMBIE, HELMET и других), басист Joey Vera (сейчас в ARMORED SAINT и FATES WARNING, недолго находившийся в ANTHRAX), гитарист/вокалист MOTHER SUPERIOR Jim Wilson и басист Daniel Lanois, состоявшегося в рамках виртуального Wacken Open Air 2020 и записанного на сцене легендарного Whisky a Go Go, доступно ниже.



Сет-лист:



"A Hole"

"Beg Borrow Steal"

"Little Motor Sister"

"Can't Get High Enough"

"Coming For You"

"This Song Reminds Me Of You"

"Sooner Or Later"

"Pretty In The Morning"

"Fool Around"

"Right There Just Like That"

"Fork In The Road"

"Rolling Boy Blues"

"Devil Wind"







