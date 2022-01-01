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*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 9
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Motor Sister

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Новое видео MOTOR SISTER



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"Can't Get High Enough", новое видео группы MOTOR SISTER, в состав которой входят гитарист Scott Ian (ANTHRAX), его жена Pearl Aday (дочка Meat'a Loaf'a), барабанщик John Tempesta (сейчас в THE CULT, ранее в EXODUS, TESTAMENT, WHITE ZOMBIE, HELMET и других), басист Joey Vera (сейчас в ARMORED SAINT и FATES WARNING, недолго находившийся в ANTHRAX), гитарист/вокалист MOTHER SUPERIOR Jim Wilson и басист Daniel Lanois, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Get Off, выходящего шестого мая на Metal Blade Records.

Трек-лист:

01. Can't Get High Enough

02. Coming For You

03. Right There, Just Like That

04. Sooner Or Later

05. Excuse Me, Your Life Is Exposed

06. Lion's Den

07. 1,000,000 Miles

08. Pain

09. Bulletproof

10. Bruise It Or Lose It

11. Time's Up

12. Rolling Boy Blues

MOTOR SISTER Feat. ANTHRAX, FATES WARNING, Ex-WHITE ZOMBIE Members: 'Get Off' Album Due In May





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