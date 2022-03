сегодня



Новое видео MOTOR SISTER



"Can't Get High Enough", новое видео группы MOTOR SISTER, в состав которой входят гитарист Scott Ian (ANTHRAX), его жена Pearl Aday (дочка Meat'a Loaf'a), барабанщик John Tempesta (сейчас в THE CULT, ранее в EXODUS, TESTAMENT, WHITE ZOMBIE, HELMET и других), басист Joey Vera (сейчас в ARMORED SAINT и FATES WARNING, недолго находившийся в ANTHRAX), гитарист/вокалист MOTHER SUPERIOR Jim Wilson и басист Daniel Lanois, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Get Off, выходящего шестого мая на Metal Blade Records.



Трек-лист:



01. Can't Get High Enough



02. Coming For You



03. Right There, Just Like That



04. Sooner Or Later



05. Excuse Me, Your Life Is Exposed



06. Lion's Den



07. 1,000,000 Miles



08. Pain



09. Bulletproof



10. Bruise It Or Lose It



11. Time's Up



12. Rolling Boy Blues













