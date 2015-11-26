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En Minor

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United StatesСША
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Новый альбом EN MINOR выйдет осенью



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Группа EN MINOR, в состав которого входят Philip Anselmo, Stephen Taylor (SUPERJOINT, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, WOVEN HAND, 16 HORSE POWER), Kevin Bond (SUPERJOINT, CHRIST INVERSION, ARTIMUS PYLEDRIVER), Jimmy Bower (EYEHATEGOD, DOWN, SUPERJOINT), Calvin и Joiner Dover (THE DOVER BROTHERS) и Steve Bernal (TEMPLE SYMPHONY ORCHESTRA), выпустит дебютную работу, получившую название "When The Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out", четвертого сентября на Housecore Records в США и на Season Of Mist в Европе.

PHILIP ANSELMO's EN MINOR To Release 'When The Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out' Album In September








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