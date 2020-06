сегодня



Новый альбом EN MINOR выйдет осенью



Группа EN MINOR, в состав которого входят Philip Anselmo, Stephen Taylor (SUPERJOINT, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, WOVEN HAND, 16 HORSE POWER), Kevin Bond (SUPERJOINT, CHRIST INVERSION, ARTIMUS PYLEDRIVER), Jimmy Bower (EYEHATEGOD, DOWN, SUPERJOINT), Calvin и Joiner Dover (THE DOVER BROTHERS) и Steve Bernal (TEMPLE SYMPHONY ORCHESTRA), выпустит дебютную работу, получившую название "When The Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out", четвертого сентября на Housecore Records в США и на Season Of Mist в Европе.



















