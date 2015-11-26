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En Minor

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Страна
United StatesСША
Стиль
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Сайт
-



13 ноя 2020 : 		 Стрим от EN MINOR

16 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома EN MINOR

7 сен 2020 : 		 Дебютный альбом EN MINOR доступен для прослушивания

21 авг 2020 : 		 Новое видео EN MINOR

17 июн 2020 : 		 Первый сингл EN MINOR

16 июн 2020 : 		 Новый альбом EN MINOR выйдет осенью

1 апр 2020 : 		 EN MINOR на SEASON OF MIST

24 дек 2019 : 		 Видео с выступления EN MINOR

19 авг 2019 : 		 Видео с выступления EN MINOR

17 авг 2019 : 		 EN MINOR дебютировали на сцене

13 авг 2019 : 		 Видео с репетиции EN MINOR

2 авг 2019 : 		 Новая песня EN MINOR

20 июн 2019 : 		 Новый сингл EN MINOR выйдет в августе

1 фев 2018 : 		 Проект EN MINOR будет исполнять первые песни Anselmo

5 окт 2017 : 		 PHILIP ANSELMO основал EN MINOR
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Стрим от EN MINOR



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Проект EN MINOR, в состав которого входит Philip Anselmo (PANTERA, DOWN), проведет специальный стрим 25 ноября.

PHILIP ANSELMO's EN MINOR Announces Special Livestream










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