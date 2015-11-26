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Видео с текстом от ACCEPT
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Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN
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Новое видео DARK TRANQUILLITY
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все новости группы
En Minor
США
-
-
13 ноя 2020
:
Стрим от EN MINOR
16 сен 2020
:
Трейлер нового альбома EN MINOR
7 сен 2020
:
Дебютный альбом EN MINOR доступен для прослушивания
21 авг 2020
:
Новое видео EN MINOR
17 июн 2020
:
Первый сингл EN MINOR
16 июн 2020
:
Новый альбом EN MINOR выйдет осенью
1 апр 2020
:
EN MINOR на SEASON OF MIST
24 дек 2019
:
Видео с выступления EN MINOR
19 авг 2019
:
Видео с выступления EN MINOR
17 авг 2019
:
EN MINOR дебютировали на сцене
13 авг 2019
:
Видео с репетиции EN MINOR
2 авг 2019
:
Новая песня EN MINOR
20 июн 2019
:
Новый сингл EN MINOR выйдет в августе
1 фев 2018
:
Проект EN MINOR будет исполнять первые песни Anselmo
5 окт 2017
:
PHILIP ANSELMO основал EN MINOR
сегодня
Стрим от
EN MINOR
Проект EN MINOR, в состав которого входит Philip Anselmo (PANTERA, DOWN), проведет специальный стрим 25 ноября.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).