сегодня



Новое видео EN MINOR



"Mausoleums", новое видео группы EN MINOR, в состав которой входят Philip Anselmo, Stephen Taylor (SUPERJOINT, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, WOVEN HAND, 16 HORSE POWER), Kevin Bond (SUPERJOINT, CHRIST INVERSION, ARTIMUS PYLEDRIVER), Jimmy Bower (EYEHATEGOD, DOWN, SUPERJOINT), Calvin и Joiner Dover (THE DOVER BROTHERS) и Steve Bernal (TEMPLE SYMPHONY ORCHESTRA), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "When The Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out", выходящего 4 сентября на Housecore Records в США и на Season Of Mist в Европе.



Трек-лист "When The Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out":



01. Mausoleums (4:57)



02. Blue (5:07)



03. On The Floor (5:22)



04. Dead Can't Dance (2:38)



05. Love Needs Love (3:39)



06. Warm Sharp Bath Sleep (4:20)



07. Melancholia (3:19)



08. This Is Not Your Day (3:03)



09. Black Mass (4:40)



10. Hats Off (2:52)



11. Disposable For You (4:27)

























