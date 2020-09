сегодня



Трейлер нового альбома EN MINOR



EN MINOR опубликовали трейлер к новому альбому "When The Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out", выход которого состоялся четвертого сентября.



Трек-лист:



01. Mausoleums (4:57)



02. Blue (5:07)



03. On The Floor (5:22)



04. Dead Can't Dance (2:38)



05. Love Needs Love (3:39)



06. Warm Sharp Bath Sleep (4:20)



07. Melancholia (3:19)



08. This Is Not Your Day (3:03)



09. Black Mass (4:40)



10. Hats Off (2:52)



11. Disposable For You (4:27)







