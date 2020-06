сегодня



BETWEEN THE BURIED AND ME переиздают альбом



Craft Recordings объявили о планах выпуска виниловой версии альбома BETWEEN THE BURIED AND ME The Silent Circus в оригинале вышедшего в 2003 году:



Side A:

1. "Lost Perfection" a) "Coulrophobia"

2. b) "Anablephobia"

3. "Camilla Rhodes"



Side B:

1. "Mordecai"

2. "Reaction"

3. "Shevanel Take 2"



Side C:

1. "Ad A Dglgmut"

2. "Destructo Spin"



Side D:

1. "Aesthetic"

2. "The Need For Repetition"







