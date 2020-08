19 авг 2020



Новое переиздание BETWEEN THE BURIED AND ME выйдет осенью



Craft Recordings выпустят обновленную версию альбома BETWEEN THE BURIED AND ME, "Alaska", двадцать пятого сентября. Jamie King провел пересведение и ремастеринг материала специально для этого издания.



Side A

"All Bodies"

"Alaska"

"Croakies And Boatshoes"



Side B

"Selkies: The Endless Obsession"

"Breathe In, Breathe Out"

"Roboturner"



Side C

"Backwards Marathon"

"Medicine Wheel"



Side D

"The Primer"

"Autodidact"

"Laser Speed"







