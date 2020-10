сегодня



Переиздание BETWEEN THE BURIED AND ME выйдет зимой



Одиннадцатого декабря Craft Recordings выпустят виниловую версию альбома BETWEEN THE BURIED AND ME "Colors", которую специально пересводил для этого релиза Jamie King в Basement Studio:



Side A

“Foam Born (A) The Backtrack”

“(B) The Decade Of Statues”

“Informal Gluttony”



Side B

“Sun Of Nothing”



Side C

“Ants Of The Sky”

“Prequel To The Sequel”



Side D

“Viridian”

“White Walls” http://www.betweentheburiedandme.com





