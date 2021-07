сегодня



Новая песня BETWEEN THE BURIED AND ME



BETWEEN THE BURIED AND ME выпустят новую работу, получившую название "Colors II", двадцатого августа на Sumerian Records. "Revolution In Limbo", второй сингл из этого релиза, доступен ниже.



Трек-лист:



01. Monochrome



02. The Double Helix of Extinction



03. Revolution In Limbo



04. Fix The Error



05. Never Seen/Future Shock



06. Stare Into The Abyss



07. Prehistory



08. Bad Habits



09. The Future Is Behind Us



10. Turbulent



11. Sfumato



12. Human Is Hell (Another One With Love)

























