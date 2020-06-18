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Of Mice & Men

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29 июн 2020 : 		 Бывший вокалист OF MICE & MEN отрицает обвинения в изнасиловании

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6 сен 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

26 июл 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

3 май 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

20 мар 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

16 фев 2019 : 		 Новая песня OF MICE & MEN

28 апр 2018 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

14 янв 2018 : 		 Кавер-версия PINK FLOYD от OF MICE & MEN

28 ноя 2017 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

10 ноя 2017 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

16 окт 2017 : 		 Документальный фильм от OF MICE & MEN

22 май 2017 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

24 апр 2017 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

2 янв 2017 : 		 AUSTIN CARLILE ушел из OF MICE & MEN

11 окт 2016 : 		 OF MICE & MEN отменили европейские концерты

24 авг 2016 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

5 авг 2016 : 		 Новая песня OF MICE & MEN

29 июн 2016 : 		 OF MICE & MEN представили новую песню

28 июн 2016 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

31 май 2016 : 		 Концертный релиз OF MICE & MEN доступен для прослушивания

19 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD OF MICE & MEN

23 фев 2016 : 		 OF MICE & MEN начнут запись марте

19 ноя 2015 : 		 Вокалисту OF MICE & MEN предстоит операция

12 сен 2015 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

8 июн 2015 : 		 Вокалист OF MICE & MEN попал в больницу
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Бывший вокалист OF MICE & MEN отрицает обвинения в изнасиловании



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Бывший фронтмен MICE & MEN Austin Carlile отрицает многочисленные заявления о сексуальном насилии, которые были размещены предполагаемой жертвой в социальных сетях. 32-летний исполнитель был обвинён в сексуальном нападении на нескольких женщин.

Заявительница воспользовалась своей страницей в Facebook, чтобы подробно рассказать об этих обвинениях, а также упомянула Alternative Press за то, что те не опубликовали более 15 различных случаев, связанных с поведением Austin Carlile. Её рассказ был подтверждён её мужем. На эти обвинения издание ответило так:

«В правовых целях в связи с обвинениями Austin Carlile статья не могла быть подана в том виде, в каком она была рассказана», а позже опубликовал более подробное заявление, объясняющее решение отказаться от этой статьи.

Бывшие коллеги Austin'a Carlile по группе опубликовали собственное заявление, в котором не упоминали его по имени, но заявили, что они «полностью осуждают сексуальное насилие и домогательства в любой форме».

Carlile, обретший Христа в 2016 году, опубликовал собственное заявление (целиком доступно ниже), в котором признал, что он «вёл себя как придурок» и делал вещи, которыми «не гордится», но настаивал на том, что «никогда никого не насиловал».



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