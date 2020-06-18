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Бывший вокалист OF MICE & MEN отрицает обвинения в изнасиловании



Бывший фронтмен MICE & MEN Austin Carlile отрицает многочисленные заявления о сексуальном насилии, которые были размещены предполагаемой жертвой в социальных сетях. 32-летний исполнитель был обвинён в сексуальном нападении на нескольких женщин.



Заявительница воспользовалась своей страницей в Facebook, чтобы подробно рассказать об этих обвинениях, а также упомянула Alternative Press за то, что те не опубликовали более 15 различных случаев, связанных с поведением Austin Carlile. Её рассказ был подтверждён её мужем. На эти обвинения издание ответило так:



«В правовых целях в связи с обвинениями Austin Carlile статья не могла быть подана в том виде, в каком она была рассказана», а позже опубликовал более подробное заявление, объясняющее решение отказаться от этой статьи.



Бывшие коллеги Austin'a Carlile по группе опубликовали собственное заявление, в котором не упоминали его по имени, но заявили, что они «полностью осуждают сексуальное насилие и домогательства в любой форме».



Carlile, обретший Христа в 2016 году, опубликовал собственное заявление (целиком доступно ниже), в котором признал, что он «вёл себя как придурок» и делал вещи, которыми «не гордится», но настаивал на том, что «никогда никого не насиловал».





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Austin Carlile (@austincarlile) 18 Июн 2020 в 5:36 PDT





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