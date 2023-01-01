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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 83
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 26
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Of Mice & Men

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22 сен 2023 : 		 Вокалист OF MICE & MEN о новом диске

20 сен 2023 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

25 авг 2023 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

28 июл 2023 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

18 июл 2023 : 		 Сингл OF MICE & MEN выйдет летом

29 июл 2022 : 		 Ремикс от OF MICE & MEN

29 ноя 2021 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

22 окт 2021 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

30 сен 2021 : 		 Новая песня OF MICE & MEN

21 апр 2021 : 		 Новая песня OF MICE & MEN

23 мар 2021 : 		 OF MICE & MEN получили золото

25 фев 2021 : 		 Вокалист OF MICE & MEN: «Мы уже год не встречались»

12 фев 2021 : 		 Новая песня OF MICE & MEN

13 янв 2021 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

29 июн 2020 : 		 Бывший вокалист OF MICE & MEN отрицает обвинения в изнасиловании

10 июн 2020 : 		 Бывший вокалист OF MICE & MEN: «Для Иисуса COVID-19 и убийство Флойда сюрпризом не стало»

6 сен 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

26 июл 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

3 май 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

20 мар 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

16 фев 2019 : 		 Новая песня OF MICE & MEN

28 апр 2018 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

14 янв 2018 : 		 Кавер-версия PINK FLOYD от OF MICE & MEN

28 ноя 2017 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

10 ноя 2017 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

16 окт 2017 : 		 Документальный фильм от OF MICE & MEN
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Вокалист OF MICE & MEN о новом диске



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Aaron Pauley в рамках недавней беседы рассказал о том, что поклонникам стоит ждать от нового альбома "Tether":

«Я полагаю, что есть материал, который, возможно, затрагивает то, что мы еще не делали, но в основном мы хотели использовать наше звучание или то, что мы считаем нашими лучшими качествами, и воплотить это в нашем восьмом альбоме. Я думаю, что он ставит перед нами уникальную задачу: как предложить слушателям что-то новое, но со знакомым вкусом и знакомой историей. Поэтому, когда вы слушаете этот альбом, он все равно вызывает ностальгические чувства. И я предполагаю, что для нас, создававших его, он был именно таким. Он напомнил нам о том, как мы вернулись в студию в 2013 году, когда мы, типа, "Ладно, давайте разберемся, что мы делаем сейчас", например, работаем над [альбомом 2014 года] "Restoring Force" или что-то в этом роде. И я полагаю, что есть много интересного, что порадует поклонников, которые были с нами в течение долгого времени».




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