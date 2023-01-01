сегодня



Вокалист OF MICE & MEN о новом диске



Aaron Pauley в рамках недавней беседы рассказал о том, что поклонникам стоит ждать от нового альбома "Tether":



«Я полагаю, что есть материал, который, возможно, затрагивает то, что мы еще не делали, но в основном мы хотели использовать наше звучание или то, что мы считаем нашими лучшими качествами, и воплотить это в нашем восьмом альбоме. Я думаю, что он ставит перед нами уникальную задачу: как предложить слушателям что-то новое, но со знакомым вкусом и знакомой историей. Поэтому, когда вы слушаете этот альбом, он все равно вызывает ностальгические чувства. И я предполагаю, что для нас, создававших его, он был именно таким. Он напомнил нам о том, как мы вернулись в студию в 2013 году, когда мы, типа, "Ладно, давайте разберемся, что мы делаем сейчас", например, работаем над [альбомом 2014 года] "Restoring Force" или что-то в этом роде. И я полагаю, что есть много интересного, что порадует поклонников, которые были с нами в течение долгого времени».







+0 -0



просмотров: 106

