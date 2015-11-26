Вокалист OF MICE & MEN: «Мы уже год не встречались»
Вокалист OF MICE & MEN Aaron Pauley в рамках недавнего интервью рассказал о том, как проходила работа над новым ЕР "Timeless".
«Я не видел своих коллег по группе около года. Но мы работали по Zoom, и так как мы все живём в разных местах, это и стало нашим вариантом для творчества и, как мне кажется, вернуло нас к жизни. Но я также считаю, что в этот раз мы больше сконцентрировались на креативной стороне, это куда больше, чем быть группой для выступлений или из индустрии развлечений.
Что касается искусства и музыкального разговора, я всегда считал, что когда группа выпускает новые песни, это начало разговора. И я считаю, что когда не имеешь метода общения в форме живых выступлений и гастролей и просто привычных средств коммуникации, всё это заставляет вернуться к поиску первоначальной причины, по которой мы все хотели играть музыку. По крайней мере лично я всегда просто хотел писать песни. Так что оказавшись в положении из серии: "Хорошо, это всё, что тебе нужно сделать прямо сейчас" — ты решил это сделать, даже если в этом нет никакой необходимости. Вы можете использовать это время, которое вы не можете потратить на то, чтобы сделать что-то, и вы можете потратить его на то, чтобы сделать что-то, что вы можете сделать. Так что мы выбрали работу над новой музыкой».
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