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Of Mice & Men

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25 фев 2021 : 		 Вокалист OF MICE & MEN: «Мы уже год не встречались»

12 фев 2021 : 		 Новая песня OF MICE & MEN

13 янв 2021 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

29 июн 2020 : 		 Бывший вокалист OF MICE & MEN отрицает обвинения в изнасиловании

10 июн 2020 : 		 Бывший вокалист OF MICE & MEN: «Для Иисуса COVID-19 и убийство Флойда сюрпризом не стало»

6 сен 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

26 июл 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

3 май 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

20 мар 2019 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

16 фев 2019 : 		 Новая песня OF MICE & MEN

28 апр 2018 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

14 янв 2018 : 		 Кавер-версия PINK FLOYD от OF MICE & MEN

28 ноя 2017 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

10 ноя 2017 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

16 окт 2017 : 		 Документальный фильм от OF MICE & MEN

22 май 2017 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

24 апр 2017 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

2 янв 2017 : 		 AUSTIN CARLILE ушел из OF MICE & MEN

11 окт 2016 : 		 OF MICE & MEN отменили европейские концерты

24 авг 2016 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

5 авг 2016 : 		 Новая песня OF MICE & MEN

29 июн 2016 : 		 OF MICE & MEN представили новую песню

28 июн 2016 : 		 Новое видео OF MICE & MEN

31 май 2016 : 		 Концертный релиз OF MICE & MEN доступен для прослушивания

19 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD OF MICE & MEN

23 фев 2016 : 		 OF MICE & MEN начнут запись марте
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Вокалист OF MICE & MEN: «Мы уже год не встречались»



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Вокалист OF MICE & MEN Aaron Pauley в рамках недавнего интервью рассказал о том, как проходила работа над новым ЕР "Timeless".

«Я не видел своих коллег по группе около года. Но мы работали по Zoom, и так как мы все живём в разных местах, это и стало нашим вариантом для творчества и, как мне кажется, вернуло нас к жизни. Но я также считаю, что в этот раз мы больше сконцентрировались на креативной стороне, это куда больше, чем быть группой для выступлений или из индустрии развлечений.

Что касается искусства и музыкального разговора, я всегда считал, что когда группа выпускает новые песни, это начало разговора. И я считаю, что когда не имеешь метода общения в форме живых выступлений и гастролей и просто привычных средств коммуникации, всё это заставляет вернуться к поиску первоначальной причины, по которой мы все хотели играть музыку. По крайней мере лично я всегда просто хотел писать песни. Так что оказавшись в положении из серии: "Хорошо, это всё, что тебе нужно сделать прямо сейчас" — ты решил это сделать, даже если в этом нет никакой необходимости. Вы можете использовать это время, которое вы не можете потратить на то, чтобы сделать что-то, и вы можете потратить его на то, чтобы сделать что-то, что вы можете сделать. Так что мы выбрали работу над новой музыкой».

OF MICE & MEN Frontman Hasn











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