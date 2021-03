сегодня



OF MICE & MEN получили золото



Сингл OF MICE & MEN "Second & Sebring" получил от RIAA золотой статус за 500 000 юнитов. Этот трек вошёл в одноимённый дебютный альбом коллектива, выпущенный на Rise Records в 2010 году. Один юнит равен одной цифровой продаже песни или 150 её прослушиваниям.







