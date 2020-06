сегодня



Новое видео OCEAN HILLS



"Death Or Liberty", новое видео группы OCEAN HILLS, в состав которой входит актер и вокалист Zoli Téglás, ранее 25 лет певший в группе IGNITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Santa Monica", выходящего двадцать пятого сентября на AFM Records:



“A Separate Peace”

“Death Or Liberty”

“Like A Lady”

“Santa Monica”

“Budapest My Love”

“Hold Me”

“Angels Wings”

“Vampire”

“Christina”

“Dead Dog”

“There Is A Light That Never Goes Out”







+0 -1



просмотров: 100