Новое видео OCEAN HILLS

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Ocean Hills

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"Death Or Liberty", новое видео группы OCEAN HILLS, в состав которой входит актер и вокалист Zoli Téglás, ранее 25 лет певший в группе IGNITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Santa Monica", выходящего двадцать пятого сентября на AFM Records:

“A Separate Peace”
“Death Or Liberty”
“Like A Lady”
“Santa Monica”
“Budapest My Love”
“Hold Me”
“Angels Wings”
“Vampire”
“Christina”
“Dead Dog”
“There Is A Light That Never Goes Out”

OCEAN HILLS Feat. IGNITE Frontman ZOLI TГ‰GLГЃS Streaming вЂњDeath Or LibertyвЂќ Video



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