Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 191
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео BENEDICTION 110
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 35
*ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск 29
[= ||| все новости группы



*

Ocean Hills

*
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от OCEAN HILLS



*
zoom
*
* *
"Bound", новое видео с текстом группы OCEAN HILLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Santa Monica", выходящего 27 ноября на AFM Records.

Эта недавно образованная группа играет мейнстримовый и мелодичный рок в духе Nickelback, Creed, Shinedown. Во главе коллектива — американский певец и актёр Zoli Téglás, который в течение 25 лет был фронтменом мелодик-хардкор-группы IGNITE. Кроме этого Ignite Zoli успел запомниться своим сотрудничеством с панк-коллективами Pennywise и Misfits.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 150

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом