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Видео с текстом от OCEAN HILLS



"Bound", новое видео с текстом группы OCEAN HILLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Santa Monica", выходящего 27 ноября на AFM Records.



Эта недавно образованная группа играет мейнстримовый и мелодичный рок в духе Nickelback, Creed, Shinedown. Во главе коллектива — американский певец и актёр Zoli Téglás, который в течение 25 лет был фронтменом мелодик-хардкор-группы IGNITE. Кроме этого Ignite Zoli успел запомниться своим сотрудничеством с панк-коллективами Pennywise и Misfits.







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