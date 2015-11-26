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Новый клип OCEAN HILLS



"Santa Monica", новое видео группы OCEAN HILLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 27 ноября на AFM Records.



Новая группа с опытными музыкантами играет мейнстримовый и мелодичный рок в духе Nickelback, Creed, Shinedown. Во главе коллектива — американский певец и актёр Zoli Téglás, который в течение 25 лет был фронтменом мелодик-хардкор-группы IGNITE. Кроме Ignite Zoli успел запомниться своим сотрудничеством с панк-коллективами Pennywise и Misfits.



Téglás — востребованный актёр, пусть и не первого плана, он снимался в известных голливудских фильмах и сериалах, таких как «Терминатор: Темные судьбы»(2019), «Алиенист» (сериал, 2020), «Спектральный анализ» (2016), «Тиран» (сериал, 2015, 2016), «Арго 2» (2015).







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