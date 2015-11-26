Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 233
*DEEP PURPLE в чартах 162
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 45
*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 44
[= ||| все новости группы



*

Ocean Hills

*
| - |

|||| сегодня

Новый клип OCEAN HILLS



*
zoom
*
* *
"Santa Monica", новое видео группы OCEAN HILLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 27 ноября на AFM Records.

Новая группа с опытными музыкантами играет мейнстримовый и мелодичный рок в духе Nickelback, Creed, Shinedown. Во главе коллектива — американский певец и актёр Zoli Téglás, который в течение 25 лет был фронтменом мелодик-хардкор-группы IGNITE. Кроме Ignite Zoli успел запомниться своим сотрудничеством с панк-коллективами Pennywise и Misfits.

Téglás — востребованный актёр, пусть и не первого плана, он снимался в известных голливудских фильмах и сериалах, таких как «Терминатор: Темные судьбы»(2019), «Алиенист» (сериал, 2020), «Спектральный анализ» (2016), «Тиран» (сериал, 2015, 2016), «Арго 2» (2015).




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 98

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом