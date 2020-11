сегодня



Новое видео OCEAN HILLS



"Budapest My Love", новое видео группы OCEAN HILLS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Santa Monica", выпущенного 27 ноября на AFM Records.



Трек-лист:



“Bound”

“A Separate Peace”

“Death Or Liberty”

“Like A Lady”

“Santa Monica”

“Budapest My Love”

“Hold Me”

“Angels Wings”

“Vampire”

“Christina”

“Dead Dog”

“There Is A Light That Never Goes Out”







