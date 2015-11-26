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Death Dealer

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Басист SYMPHONY X в DEATH DEALER, новый альбом осенью



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DEATH DEALER объявили, что выпустят свой новый, третий по счету, студийный альбом осенью этого года на лейбле Steel Cartel. Диск получил название "Conquered Lands", он будет содержать 12 песен. Также стало известно, что новым басистом группы стал Mike LePond (SYMPHONY X, ROSS THE BOSS, SILENT ASSASSINS).

Таким образом, сейчас в состав DEATH DEALER входят гитарист Ross "The Boss" Friedman, басист Mike LePond, вокалист Sean Peck (CAGE, THE THREE TREMORS, DENNER/SHERMANN), гитарист Stu Marshall (NIGHT LEGION, DUNGEON) и барабанщик Steve Bolognese (ROSS THE BOSS, INTO ETERNITY).

Вот, что об этом сказал Ross The Boss: "Мы неплохо поработали с Mike Davis, он навсегда останется нашим братом. Мы пошли на этот шаг, учитывая график работы наших проектов. Нам его будет не хватать, но в то же время мы очень рады возможности работать с таким суперзвездным басистом как Mike LePond".

"Я работал над новым альбомом и уже проникся этой музыкой. Также я обратился к двум первым работам группы и нашел на них немало по-настоящему мощного материала. Мы уже прекрасно сработались с Ross'ом и Steve'ом, и мне не терпится выйти на сцену вместе с Sean'ом и Stu и сыграть эти песни на сцене", - сказал Mike LePond.

Sean Peck: "80% Conquered Lands были созданы в последние три года. И в конце-концов у нас появилась возможность полностью завершить альбом. Conquered Lands должен понравится нашим преданным поклонникам: на нем можно найти разнообразные элементы, но основное - это то, что он реально быстрый. Там, как обычно, полно убойных хэви метал хуков, а также прекрасная работа всех музыкантов. В этот раз есть баллада, в то время как на предыдущем альбоме медляков не было, и это одна из моих любимых песен на диске. Conquered Lands - это 100-процентный DEATH DEALER".

В 2021 году запланирован тур, включая выступление в Великобритании на фестивале Hard Rock Hell в марте.

SYMPHONY X Bassist MIKE LEPOND Joins DEATH DEALER




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