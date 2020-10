Новое видео DEATH DEALER

сегодня



"Running With The Wolves", новое видео группы DEATH DEALER, в состав которой входит Ross The Boss, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из третьего альбома коллектива, получившего название "Conquered Lands", выход которого запланирован на 13 ноября на лейбле Steel Cartel.



DEATH DEALER исполняют классический хэви-металл с элементами трэша и пауэра, эпическими аранжировками и мощными припевами. В состав группы входят гитарист ROSS THE BOSS (ex-MANOWAR), вокалист Sean Peck (CAGE, THE THREE TREMORS, DENNER/SHERMANN), гитарист Stu Marshall (DUNGEON, NIGHT LEGION), барабанщик Steve Bolognese (ROSS THE BOSS BAND, INTO ETERNITY) и басист Mike Lepond (SYMPHONY-X, ROSS THE BOSS BAND).



Трек-лист:



1. Sorcerer Supreme

2. Every Nation

3. Beauty and the Blood

4. Running with the Wolves

5. The Heretic Has Returned

6. Conquered Lands

7. Hail to the King

8. Slay or Be Slain

9. Faith Under Fire

10. 22 Gone

11. Born to Bear the Crown







