сегодня



Новая песня DEATH DEALER с участием экс-гитариста MANOWAR



"Sorcerer Supreme", новая песня группы DEATH DEALER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из третьего альбома коллектива, получившего название "Conquered Lands", выход которого запланирован на 13 ноября на лейбле Steel Cartel.



DEATH DEALER исполняют классический хэви-металл с элементами трэша и пауэра, эпическими аранжировками и мощными припевами. В состав группы входят гитарист ROSS THE BOSS (ex-MANOWAR), вокалист Sean Peck (CAGE, THE THREE TREMORS, DENNER/SHERMANN), гитарист Stu Marshall (DUNGEON, NIGHT LEGION), барабанщик Steve Bolognese (ROSS THE BOSS BAND, INTO ETERNITY) и басист Mike Lepond (SYMPHONY-X, ROSS THE BOSS BAND).



Вот что рассказали музыканты о новом альбоме:



Ross: «Мы работали над этим альбомом некоторое время, и сейчас настал тот самый момент, когда стоит обнародовать его и дать людям порцию настоящего крышесносящего металла. Альбом выходит в такое время, когда как никогда важно поднять людям дух и наполнить их позитивной энергией».



Stu: «Мы вложили очень много сил в эту работу, и я реально рад тому, какой она получилась. Особенно хотелось бы отметить вклад Maor'a Applebaum'a, который сделал мастеринг в своей студии в Лос-Анджелесе, Калифорния».



Sean: «Записать альбом — это всегда в радость. Как всегда, мы с нетерпением ждём, как его примут наши поклонники, но ещё больше я предвкушаю, как мы будем исполнять некоторые из новых вещей на концертах с мужиками, том числе и с нашим новым музыкантом, Mike'ом Lepond'ом».



Обложку альбома создал сербский художник Dusan Markovic.



Трек-лист:

1. Sorcerer Supreme

2. Every Nation

3. Beauty and the Blood

4. Running with the Wolves

5. The Heretic Has Returned

6. Conquered Lands

7. Hail to the King

8. Slay or Be Slain

9. Faith Under Fire

10. 22 Gone

11. Born to Bear the Crown



















+2 -0



просмотров: 585