Новый трек DEATH DEALER



"The Heretic Has Returned", песня группы DEATH DEALER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Conquered Lands", выпущенного в ноябре прошлого года на Steel Cartel Records.



Трек-лист:



"Sorcerer Supreme"

"Every Nation"

"Beauty And The Blood"

"Running With The Wolves"

"The Heretic Has Returned"

"Conquered Lands"

"Hail To The King"

"Slay Or Be Slain"

"Faith Under Fire"

"22 Gone"

"Born To Bear The Crown"







просмотров: 197