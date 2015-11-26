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Death Dealer

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1 апр 2021 : 		 Новый трек DEATH DEALER

12 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от DEATH DEALER

30 окт 2020 : 		 Новое видео DEATH DEALER

7 сен 2020 : 		 Новая песня DEATH DEALER с участием экс-гитариста MANOWAR

23 июн 2020 : 		 Басист SYMPHONY X в DEATH DEALER, новый альбом осенью

12 май 2016 : 		 Новое видео DEATH DEALER

3 дек 2015 : 		 Новое видео DEATH DEALER

2 дек 2015 : 		 Новый альбом DEATH DEALER вышел на виниле

28 авг 2015 : 		 Новое видео DEATH DEALER

17 июн 2015 : 		 Новый альбом DEATH DEALER выйдет в сентябре

12 май 2014 : 		 Новое видео DEATH DEALER

20 фев 2014 : 		 DEATH DEALER выпустят винил на Pure Steel Records

15 янв 2014 : 		 DEATH DEALER готовят эксклюзив

20 дек 2013 : 		 Гитарист DEATH DEALER в новом видео ZIX

11 дек 2013 : 		 Альбом DEATH DEALER выйдет на виниле

6 ноя 2013 : 		 DEATH DEALER сменили ударника

8 июл 2013 : 		 Видео с выступления DEATH DEALER

30 апр 2013 : 		 Японская версия нового альбома DEATH DEALER выйдет с бонус-треками

30 мар 2013 : 		 Новая песня DEATH DEALER

23 янв 2013 : 		 ROSS THE BOSS основал DEATH DEALER
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Новый трек DEATH DEALER



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"The Heretic Has Returned", песня группы DEATH DEALER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Conquered Lands", выпущенного в ноябре прошлого года на Steel Cartel Records.

Трек-лист:

"Sorcerer Supreme"
"Every Nation"
"Beauty And The Blood"
"Running With The Wolves"
"The Heretic Has Returned"
"Conquered Lands"
"Hail To The King"
"Slay Or Be Slain"
"Faith Under Fire"
"22 Gone"
"Born To Bear The Crown"

DEATH DEALER Release New Track



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