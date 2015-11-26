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Семья Тома Петти против использования Трампом песни "I Won't Back Down"



Наследники Тома Петти выступили против Трампа, который использовал композицию "I Won't Back Down" на собрании в субботу:



«Трамп ни в коем случае не имел права использовать эту песню для продолжения кампании, которая оставляет в стороне слишком много американцев и здравый смысл», — сказали в заявлении, размещённом в социальных сетях, дочери Адриа и Аннаким, бывшая жена Джейн и вдова Дана.



«Покойный Том Петти и его семья серьёзно выступают против расизма и дискриминации любого рода. Том Петти никогда бы не хотел, чтобы его песня была использована для кампании ненависти. Ему нравилось объединять людей.



Том написал эту песню ради неудачника, обычного человека и ВСЕХ вообще. Мы хотим дать понять, что мы верим в то, что каждый свободен голосовать, как ему нравится, думать, как ему нравится, но семья Петти не поддерживает это. Мы верим в Америку и в демократию. Но Дональд Трамп не является представителем благородных идеалов. Мы бы не хотели, чтобы фанаты, маргинализированные этой администрацией, думали, что мы причастны к тем, кто исповедует эти ценности».













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