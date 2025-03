сегодня



TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS исполняет THE TROGGS



Tom Petty Estate поделились очередным редким видео, ранее неопубликованным исполнением TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS кавер-версии THE TROGGS “Wild Thing” в студии в Лос-Анджелеса в 1982 года. http://www.tompetty.com







+0 -0



просмотров: 111