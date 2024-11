сегодня



Новое видео TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS



“Never Be You”, новое видео группы TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из делюкс-версии альбома Long After Dark, выпущенного 18 октября:



Disc 1

“A One Story Town”

“You Got Lucky”

“Deliver Me”

“Change Of Heart”

“Finding Out”

“We Stand A Chance”

“Straight Into Darkness”

“The Same Old You”

“Between Two Worlds”

“A Wasted Life”



Disc 2

“Stories We Could Tell (French TV)”

“Never Be You” *

“Turning Point (Original Drums Version)”

“Don’t Make Me Walk The Line” *

“I’m Finding Out (French TV)” *

“Heartbreakers Beach Party (Extended Version)”

“Keeping Me Alive (French TV)”

“Straight Into Darkness (French TV)”

“Ways To Be Wicked (Denver Sessions)” *

“Between Two Worlds (French TV)” *

“One On One” *

“Wild Thing” *



* previously unreleased







