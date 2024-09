сегодня



Фильм TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS выйдет на большом экране



В 2024 году наконец-то найдены давно считавшиеся потерянными 16-миллиметровые пленки с Томом Петти в первом фильме Кэмерона Кроу «Heartbreakers Beach Party». Классический документальный фильм 80-х запечатлел Тома Петти и группу в 1982-1983 годах, когда они заканчивали работу над альбомом Long After Dark (последним, выпущенным с легендарным продюсером Джимми Йовайном), продвигали его и гастролировали.



После первого показа на MTV в 1983 году фильм был признан слишком экспериментальным и снят с эфира. За более чем 40 лет, прошедших с тех пор, он стал легендой для фанатов, музыкантов и представителей индустрии развлечений - его даже приписывают в качестве вдохновения для сцен в Spinal Tap.



Долгожданная и полностью ремастированная «Heartbreakers Beach Party» — это веселая, откровенная, динамичная и музыкально насыщенная вечеринка с величайшей рок-н-ролльной группой Америки, капсула времени на заре эры MTV, а также редкий и блестящий взгляд на непреходящий творческий гений Тома Петти.



Трейлер доступен ниже. Премьера намечен на 17 и 20 октября в кинотеатрах.







