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*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 24
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Tom Petty and the Heartbreakers

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Фильм TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS выйдет на большом экране



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В 2024 году наконец-то найдены давно считавшиеся потерянными 16-миллиметровые пленки с Томом Петти в первом фильме Кэмерона Кроу «Heartbreakers Beach Party». Классический документальный фильм 80-х запечатлел Тома Петти и группу в 1982-1983 годах, когда они заканчивали работу над альбомом Long After Dark (последним, выпущенным с легендарным продюсером Джимми Йовайном), продвигали его и гастролировали.

После первого показа на MTV в 1983 году фильм был признан слишком экспериментальным и снят с эфира. За более чем 40 лет, прошедших с тех пор, он стал легендой для фанатов, музыкантов и представителей индустрии развлечений - его даже приписывают в качестве вдохновения для сцен в Spinal Tap.

Долгожданная и полностью ремастированная «Heartbreakers Beach Party» — это веселая, откровенная, динамичная и музыкально насыщенная вечеринка с величайшей рок-н-ролльной группой Америки, капсула времени на заре эры MTV, а также редкий и блестящий взгляд на непреходящий творческий гений Тома Петти.

Трейлер доступен ниже. Премьера намечен на 17 и 20 октября в кинотеатрах.

TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS - "Tom Petty: Heartbreakers Beach Party" Arrives In Cinemas Next Month; Video Trailer




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