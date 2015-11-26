PARADOX полным ходом работают над новым альбомом

Ветераны немецкого трэша PARADOX заявили, что активно работают над новым альбомом, который снова выпустят на лейбле AFM Records. Название и дата релиза пока не известны.
"В первую очередь мы очень рады рассказать вам, что после долгого перерыва мы приступили к записи нового альбома, и мы уже достаточно далеко продвинулись в работе. Этот альбом станет восьмым в нашей карьере и шестым на AFM Records за два десятилетия работы с этим лейблом.
Альбом будет концептуальным, продолжающим историю нашего классического диска HERESY (1989). Дата его релиза будет объявлена отдельно. Оригинальный автор текстов PETER VOGT (Product Of Imagination/Heresy) спустя 30 лет возвращается к работе с нами. Он стал автором всей истории и концепции нового диска.
Также в группу вернулся один из ее основателей AXEL BLAHA (ударные) после тридцатилетнего перерыва. Состав усилили "возвращенцы" - гитарист CHRISTIAN MUENZNER и басист OLLY KELLER".
Предыдущая работа PARADOX "Pangea" вышла в 2016 году.
Состав группы:
Charly Steinhauer (вокал, гитара)
Christian Muenzner (гитара)
Olly Keller (бас)
Axel Blaha (ударные)
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