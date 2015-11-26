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Видео с текстом от PARADOX



"The Visitors", новое видео с текстом группы PARADOX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heresy II - End Of A Legend", который будет выпущен 24 сентября на AFM Records.



Новый концептуальный альбом будет продолжать линию классического альбома PARADOX "Heresy" 1989 года. Для реализации этой идеи мастермайнд группы Charly Steinhauer собрал уникальную команду. Снова с PARADOX спустя три десятка лет сотрудничает Peter Vogt — автор текстов и идеи для первых двух альбомов группы — "Product Of Imagination" и "Heresy". Он стал автором концепции нового диска, посвящённого борьбе католической церкви против движения катаров, признанного еретическим, в XIII веке. В группу после тридцатилетнего перерыва вернулся один из основателей — Alex Blaha (ударные). Также после недолгого отсутствия были снова призваны в состав выдающийся гитарист Christian Münzner и долгое время сотрудничавший с группой басист Olly Keller.



Трек-лист:



“Escape From The Burning”

“Mountains And Caves”

“The Visitors”

“Children Of A Virgin”

“Journey Into Fear”

“Burying A Treasure”

“A Meeting Of Minds”

“Priestly Vows”

“Unholy Conspiracy”

“A Man Of Sorrow (Prologue)”

“A Man Of Sorrow”

“The Great Denial”

“End Of A Legend”

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