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Paradox

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Новая песня PARADOX



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"Mountains And Caves", новая песня группы PARADOX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят с альбома "Heresy II - End Of A Legend", который будет выпущен 24 сентября на AFM Records.

"Heresy II - End Of A Legend" продолжает линию классического альбома PARADOX "Heresy" 1989 года. Концепция нового диска посвящена борьбе католической церкви против движения катаров, признанного еретическим, в 13 веке. Ее автором стал вернувшийся к работе с Paradox спустя спустя три десятка лет Peter Vogt - автор текстов и идеи для первых двух альбомов группы Product Of Imagination и Heresy.

Для работы над альбомом к мастермайнду группы Charly Steinhauer'у присоединился один из основателей Alex Blaha (ударные), также после тридцатилетнего перерыва; выдающийся гитарист Christian Münzner и долгое время сотрудничавший с Paradox басист Olly Keller.

Трек-лист:
“Escape From The Burning”
“Mountains And Caves”
“The Visitors”
“Children Of A Virgin”
“Journey Into Fear”
“Burying A Treasure”
“A Meeting Of Minds”
“Priestly Vows”
“Unholy Conspiracy”
“A Man Of Sorrow (Prologue)”
“A Man Of Sorrow”
“The Great Denial”
“End Of A Legend”

PARADOX Streaming New Song "Mountains And Caves"



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