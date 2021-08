сегодня



Новая песня PARADOX



"Mountains And Caves", новая песня группы PARADOX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят с альбома "Heresy II - End Of A Legend", который будет выпущен 24 сентября на AFM Records.



"Heresy II - End Of A Legend" продолжает линию классического альбома PARADOX "Heresy" 1989 года. Концепция нового диска посвящена борьбе католической церкви против движения катаров, признанного еретическим, в 13 веке. Ее автором стал вернувшийся к работе с Paradox спустя спустя три десятка лет Peter Vogt - автор текстов и идеи для первых двух альбомов группы Product Of Imagination и Heresy.



Для работы над альбомом к мастермайнду группы Charly Steinhauer'у присоединился один из основателей Alex Blaha (ударные), также после тридцатилетнего перерыва; выдающийся гитарист Christian Münzner и долгое время сотрудничавший с Paradox басист Olly Keller.



Трек-лист:

“Escape From The Burning”

“Mountains And Caves”

“The Visitors”

“Children Of A Virgin”

“Journey Into Fear”

“Burying A Treasure”

“A Meeting Of Minds”

“Priestly Vows”

“Unholy Conspiracy”

“A Man Of Sorrow (Prologue)”

“A Man Of Sorrow”

“The Great Denial”

“End Of A Legend”







